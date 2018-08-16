В Германии развенчали надежды Украины на помощь НАТО в Азовском море

Ситуацию вокруг Азовского моря и надежды Украины на переброску в регион американских и натовских кораблей для противодействия России прокомментировал немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт оценил ситуацию в Азовском море в контексте провокаций украинской стороны с захватами российских судов и регулярными угрозами со стороны Киева в адрес России. При этом Украина рассчитывает на помощь со стороны США или НАТО. Но эти надежды напрасны, считает Александр Рар. Суда представителей североатлантического альянса не могут находиться в этом регионе, потому что Украина не является членом НАТО.

Эксперт также напомнил, как в 2008 году Грузия развязала войну против Южной Осетии, также рассчитывая на поддержку со стороны НАТО. Но не дождалась ее, поскольку также не является членом альянса, и потерпела поражение в этой «пятидневной войне».

«Нам эти провокации Украины в Азовском море не нужны. Украина может, конечно, надеяться, что США ее защитят. Но сегодня это раскалывает Запад. Для Запада сейчас более актуальна не Украина с ее проблемами, а развитие взаимодействия между ЕС и ЕАЭС», - заявил эксперт из Германии.

Накануне американские военные эксперты заявили, что у Украины нет ни единого шанса противодействовать России на Азовском море, поскольку Украина не в состоянии даже перебросить в регион бронекатера, сообщает NewsTrend24.