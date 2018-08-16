Опубликован прогноз о наступлении на Украине «катастрофической зимы» по вине США

Администрация Соединенных Штатов обрекает Украину на «катастрофическую зиму». Такой прогноз содержится в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.

Издание «Украина.ру» пишет, что президент бывшей советской республики Петр Порошенко некоторое время назад провел телефонный разговор с Майком Помпео. По данным журналистов, глава американского Госдепа в жесткой форме потребовал от своего собеседника поднять внутренние цены на газ. Эта мера необходима для урегулирования разногласий между Киевом и Международным валютным фондом, оказывающим помощь стране.

Ожидается, что стоимость топлива будет повышена на 60% в шесть этапов. Данный процесс начнется будущей осенью.

Резкое подорожание газа станет катастрофой для миллионов жителей Украины, говорится в процитированной статье. Издание предрекает, что зимой бедные горожане будут замерзать в своих квартирах, а в селах вернутся к отоплению дровами.

Ранее сообщалось, что киевский политолог Дмитрий Корнейчук рассказал о планах украинской власти сбежать из страны после выборов президента.