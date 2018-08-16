На Украине 11 осужденных россиян просят Путина об обмене

Украинский омбудсмен заявила, что еще восемь россиян, которые находятся в местах лишения свободы на Украине, написали заявления президенту РФ с просьбой обменять их на заключенных в России украинцев.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила об этом на своей странице в сети Facebook. Она получила письма россиян, когда посещала следственные изоляторы и исправительные учреждения. Денисова планирует передать обращения в Кремль через МИД Украины и дипломатическую почту.

Ранее к Владимиру Путину с подобной просьбой обратились бывший беркутовец Александр Саттаров и экс-заместитель министра спорта Крыма Фарух Камалов, находящиеся в СИЗО. Таким образом, общее число россиян, обратившихся в администрацию главы РФ, возросло до 11.