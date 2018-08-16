Российскому танкеру «Механик Погодин» запретили покидать порт Херсона, хотя судно не арестовано. Из-за этого у экипажа задержанного судна возникли опасения в его силовом захвате украинской стороной.

«Намерение портовых властей провести проверку судна говорит о том, что законных оснований для блокировки в порту танкера с грузом для украинских получателей нет. Более того, основания для проверки никак не связаны с ранее заявленными причинами задержания судна. Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна», - сообщили представители компании-судовладельца.

Российский танкер «Механик Погодин» в пятницу 10 августа был заблокирован в порту Херсона, несмотря на то, что у судна имеется разрешение на вход в порт. На борту танкера – экипаж из 12 человек, все они граждане России, сообщает РИА Новости.