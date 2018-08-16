Названы причины невозможности блицкрига киевских силовиков против ДНР и ЛНР

Блицкриг Вооруженных сил Украины в Донбассе невозможен по нескольким причинам. Такое мнение изложено в заметке, опубликованной в отечественной блогосфере.

Российский эксперт Антон Бредихин заявил в разговоре с представителями СМИ, что наблюдающееся в последние время обострение обстановки в зоне конфликта может свидетельствовать о подготовке украинских силовиков к наступательной операции против ДНР и ЛНР. Автор канала «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен» полагает, что эта точка зрения ошибочна.

В Киеве не решатся на вторжение из-за страха того, что в ситуацию может вмешаться Москва, отмечается в процитированном материале. Кроме того, наступление невозможно из-за морально-психологического разложения ВСУ.

Ранее сообщалось, что киевский публицист Владимир Скачко раскрыл выгоду Запада от вероятного броска украинской армии на Донбасс.