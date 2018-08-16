В Лондоне попугай обругал пожарных на трех языках

Курьезный случай произошел в Лондоне. Самка попугая породы ара макао по кличке Джесси сбежала от владельцев, а приехавших ее спасать пожарных послала куда подальше на трех языках.

Джесси сбежала от своих владельцев и поселилась на соседней крыше. Она провела на крыше три дня. Обеспокоенные судьбой попугая люди обратились в британскую Службу защиты животных, где им посоветовали вызвать пожарных, чтобы достать пернатую беглянку с крыши.

Когда спасатели приехали и поднялись по лестнице на крышу за птицей, Джесси доходчиво дала им понять, что вовсе не нуждается в спасении: она грубо обругала пожарных на английском, турецком и греческом языках. Послав спасателей куда подальше, птица перелетела на соседнюю крышу.

Что только не делали пожарные, чтобы поймать пернатого полиглота: даже по совету владельцев птицы признавались ей в любви. Однако вслед за выученным ответом «Я тоже тебя люблю» от птицы снова следовал посыл по известному адресу. В конце концов птицу оставили в покое. Джесси вернулась к хозяевам сама, сообщает «КП».