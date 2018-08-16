В Госдуме прокомментировали идею Украины попросить НАТО сопровождать ее суда

Намерение Украины обратиться в ООН или НАТО с просьбой о сопровождении ее судов в Азовском море прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. НАТО появится в Азовском море по просьбе Украины?

Прежде всего депутат напомнил, что начало всей этой истории положила именно Украина, нарушающая права российских моряков в обход всех международных договоров и соглашений. И отметил, что прежде чем взывать о помощи к НАТО, Киеву нужно начать выполнять минские соглашения.

«Страны, входящие в блок НАТО, должны прежде всего решить вопрос выполнения Украиной минских договоренностей. Тогда нечего будет бояться, и не надо будет кого-то где-то сопровождать. Хотя и так очевидно, что Россия не собирается нападать на украинские корабли, мы не поступаем так, как Украина», - заявил Юрий Швыткин.

Обстановка в Азовском море обострилась, когда 26 марта Украина задержала российское рыболовецкое судно «Норд», рыбачившее в нейтральных водах. 10 августа в Херсоне был задержан танкер «Механик Погодин» под флагом РФ, сообщает «КП».