В Китае из-за африканской чумы уничтожены тысячи свиней

Как стало известно, в провинции Ляонин после вспышки африканской чумы свиней было уничтожено 8116 свиней. Также приостановлена транспортировка свиней из Шэньяна в другие районы Китая.

В настоящее время идет убой свиней в первой угрожаемой зоне, свиньям также временно не скармливаются кухонные отходы и остатки еды. Об этом сообщает НСН.

Напоминаем, что африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.