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В Китае из-за африканской чумы уничтожены тысячи свиней
15 августа 2018, 23:22 [ «Аргументы Недели» ]
Как стало известно, в провинции Ляонин после вспышки африканской чумы свиней было уничтожено 8116 свиней. Также приостановлена транспортировка свиней из Шэньяна в другие районы Китая.
В настоящее время идет убой свиней в первой угрожаемой зоне, свиньям также временно не скармливаются кухонные отходы и остатки еды. Об этом сообщает НСН.
Напоминаем, что африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.
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