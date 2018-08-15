Судно с детьми затонуло на севере Судана

Судно с детьми на борту затонуло на реке Нил на севере Судана. Дети держали путь на учебу.

В настоящий момент известно о 24 погибших детях, однако поисковые работы ведутся до сих пор. Об этом пишет НСН.

Нил - река в Африке, одна из величайших по протяжённости речных систем в мире. Слово «Нил» происходит от греческого названия реки «Нейлос». Река берёт начало на Восточно-Африканском плоскогорье и впадает в Средиземное море, образуя дельту площадью 24 тыс. км².