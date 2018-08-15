Минобороны РФ опровергло заявление Британии о перехвате 6 Су-24 над Черным морем

В Министерстве обороны РФ прокомментировали сообщение британских королевских ВВС о якобы перехвате в понедельник, 13 августа, "шести российских бомбардировщиков Су-24" над акваторией Черного моря.

Британские ВВС ранее заявили, что истребители были подняты в воздух с авиабазы в Румынии, так как шесть российских Су-24 приблизились к пространству НАТО.

В российском оборонном ведомстве объяснили, что 13 августа 2018 года четыре самолета морской авиации Черноморского флота РФ, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря.

По данным Минобороны, после выполнения полётного задания в заданном районе воздушного пространства российскими самолётами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолёт одной из стран НАТО, - сообщает ТАСС. Воздушное судно не совершало никаких манёвров и не приближалось к самолётам России, которые следовали "обратным курсом на аэродром базирования".