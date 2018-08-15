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НАТО появится в Азовском море по просьбе Украины?
15 августа 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские власти могут обратиться в НАТО или в Совет Безопасности ООН с просьбой сопровождать суда в Азовском море. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сомневается, что сомневается, что применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море возможно.
Он рассказал, что Киев рассматривает два варианта: попросить о морском конвое Совбез ООН и силы НАТО, - сообщает РИА Новости.
Ситуация в Азовском море обострилась в марте текущего года, после того как украинские пограничники задержали российские судно "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Моряков задержали и привлекли к административной ответственности, капитана судна — к уголовной.
Вскоре стало известно, что российские пограничники досматривают суда, идущие в украинские порты. В крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проходят в соответствии с международным морским правом.
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