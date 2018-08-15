Украинская писательница возмущена незнанием детьми Бандеры

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмущена тем, что дети на Украине ничего не знают о Степане Бандере. Ницой рассказала, что детском летнем лагере она пыталась спеть с детьми песни из "репертуара" Украинской повстанческой армии (УПА). (Экстремистская организация УПА в России запрещена Верховным судом).

По словам писательницы, на её вопрос к детям о том, кто такой Бандера, смогли ответить только два ребенка. Ницой рассказала, что большинство детей считают, что Бандера это тот, кто играет на бандере, - сообщает Газета.ру.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

Ранее Ницой возмутилась присутствием в летних лагерях "пророссийских" детей.