Украинская писательница возмущена незнанием детьми Бандеры
15 августа 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская детская писательница Лариса Ницой возмущена тем, что дети на Украине ничего не знают о Степане Бандере. Ницой рассказала, что детском летнем лагере она пыталась спеть с детьми песни из "репертуара" Украинской повстанческой армии (УПА). (Экстремистская организация УПА в России запрещена Верховным судом).
По словам писательницы, на её вопрос к детям о том, кто такой Бандера, смогли ответить только два ребенка. Ницой рассказала, что большинство детей считают, что Бандера это тот, кто играет на бандере, - сообщает Газета.ру.
Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
Ранее Ницой возмутилась присутствием в летних лагерях "пророссийских" детей.
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