Новая Зеландия ввела запрет на продажу домов иностранцам

Как сообщают эксперты, Новая Зеландия ввела временный запрет на продажу домов иностранцам. Правительство страны считает, что таким способом можно улучшить жилищные условия коренного населения.

Новый закон должен сделать недвижимость более доступной для коренных жителей.

Также за последние пять лет в стране увеличилось число бездомных, следовательно некоторые граждане вынуждены жить в гаражах и машинах. Об этом пишет NEWS.ru.