Политолог сообщил о планах украинской власти сбежать из страны после выборов

Представители украинской власти готовятся к бегству из страны. Об этом написал в Facebook киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт подверг критике недавнее решение руководства Украины ужесточить правила получения субсидий для малоимущих граждан. По мнению Корнейчука, данный шаг подтвердил высказанный им ранее тезис о том, что украинская власть после выборов покинет страну. Кто конкретно из представителей официального Киева уедет за рубеж, политолог не уточнил.

Украинцы проголосуют за нового главу государства весной следующего года. По информации внефракционного депутата Верховной Рады Виктора Балоги, в ближайшие месяцы представители действующих в стране финансово-промышленных групп выдвинут кандидата, альтернативного Петру Порошенко. Нынешнего президента украинский бизнес поддерживать на выборах не намерен, заявил парламентарий.