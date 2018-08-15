Захарова прокомментировала претензии США к России по Договору по открытому небу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала претензии США по выполнению Россией Договора по открытому небу (ДОН). 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, и он предусматривает ограничение финансирования Договора по открытому небу. В США принят оборонный бюджет, в котором содержатся антироссийские меры

В рамках этого договора Россия и США могли выполнять наблюдательные полеты над территорией двух стран.

Позднее в Госдепартаменте уточнили, что бюджет требует от исполнительной власти выполнить определенные требования к отчетности и сертификации, перед тем как использовать некоторое финансирование, связанное с реализацией США ДОН.

Согласно 1242-й статье бюджета, президент или госсекретарь должны предоставить конгрессу отчет об "ответных мерах на нарушения Россией Договора по открытому небу", уточняет РИА Новости.

Захарова назвала претензии США по этому договору безосновательными, - сообщает ТАСС.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что если у Вашингтона возникли какие-либо вопросы, то их следует обсуждать в рамках специальных механизмов. "Если они чувствуют, что их права нарушаются или не должным образом выполняется договор, то есть институты, по которым это можно решить", - пояснила Мария Захарова. Если раньше специальные комиссии все это обсуждали, то США все закрыли.

По словам дипломата, в Вашингтоне стремятся не решить имеющиеся проблемы, а усугубить их.