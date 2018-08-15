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Захарова прокомментировала претензии США к России по Договору по открытому небу
15 августа 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала претензии США по выполнению Россией Договора по открытому небу (ДОН). 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, и он предусматривает ограничение финансирования Договора по открытому небу.
В рамках этого договора Россия и США могли выполнять наблюдательные полеты над территорией двух стран.
Позднее в Госдепартаменте уточнили, что бюджет требует от исполнительной власти выполнить определенные требования к отчетности и сертификации, перед тем как использовать некоторое финансирование, связанное с реализацией США ДОН.
Согласно 1242-й статье бюджета, президент или госсекретарь должны предоставить конгрессу отчет об "ответных мерах на нарушения Россией Договора по открытому небу", уточняет РИА Новости.
Захарова назвала претензии США по этому договору безосновательными, - сообщает ТАСС.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что если у Вашингтона возникли какие-либо вопросы, то их следует обсуждать в рамках специальных механизмов. "Если они чувствуют, что их права нарушаются или не должным образом выполняется договор, то есть институты, по которым это можно решить", - пояснила Мария Захарова. Если раньше специальные комиссии все это обсуждали, то США все закрыли.
По словам дипломата, в Вашингтоне стремятся не решить имеющиеся проблемы, а усугубить их.
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