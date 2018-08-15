Возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие
15 августа 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 15 августа, возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. Есть двое пострадавших. Сотрудники полиции решают вопрос об открытии уголовного дела.
«В дежурную часть поступило сообщение о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин. У одного касательное ранение в левое бедро, у другого — в ноги и живот»", — цитирует РИА Новости украинский источник.
По предварительным данным, участники конфликта скрылись с места происшествия на автомобилях BMW и Toyota, а также на белом микроавтобусе Mercedes. В Киеве введён план «перехват».
Отмечается, что чуть позже полиция Киева задержала двух подозреваемых. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.
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