Возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие

В среду, 15 августа, возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. Есть двое пострадавших. Сотрудники полиции решают вопрос об открытии уголовного дела.

«В дежурную часть поступило сообщение о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин. У одного касательное ранение в левое бедро, у другого — в ноги и живот»", — цитирует РИА Новости украинский источник.

По предварительным данным, участники конфликта скрылись с места происшествия на автомобилях BMW и Toyota, а также на белом микроавтобусе Mercedes. В Киеве введён план «перехват».

Отмечается, что чуть позже полиция Киева задержала двух подозреваемых. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.