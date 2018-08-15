Дания планирует отгородиться от Германии из-за кабанов

Министерство охраны окружающей среды Дании окончательно одобрило проект строительства барьера на границе с Германией. Таким образом власти страны хотят остановить распространение африканской чумы свиней. Кабан-пьяница стал отцом-одиночкой

Об этом сегодня, 15 августа, сообщает Deutsche Welle. Как известно, африканскую чуму свиней (или АЧС) переносят дикие кабаны. Сообщается, что недавно зараженные животные появились на фермах датчан.

Отмечается, что сохранение популяции данного вида скота очень важно для фермеров, ведь свинина играет большую роль для датской экономики. Она составляет половину сельскохозяйственного экспорта и около 5% всего экспорта скандинавского государства.

Протяженность забора должна составить 68 км, а высота будет равняться полутора метрам. Всего правительство выделит 11 млн евро на реализацию этого экономико-медицинского проекта. Строительство "защитной крепости" планируется завершить к концу 2019 года.