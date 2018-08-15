МИД РФ: Россия поражена отказом Британии обеспечить доступ к Скрипалям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация поражена отказом правительства Великобритании обеспечить доступ российских консулов к Скрипалям.

«Мы, конечно, обеспокоены отсутствием информации о самочувствии Юлии Скрипаль и ее отца, их местонахождении, и, безусловно, поражены продолжающимся отказом британской стороны обеспечить к ним доступ консульских сотрудников российского посольства», — цитирует РИА Новости Марию Захарову.

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло в марте этого года в английском городе Солсбери. Британские власти утверждают, что отравление было совершено российскими спецслужбами при помощи «Новичка». Москва отвергает подобные заявления. При этом она неоднократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако правительство Лондона ответило отказом на такое предложение.