В МИД высказались о новом оборонном бюджете США

В Министерстве иностранных дел России в среду, 15 августа, высказались о новом оборонном бюджете США. Мнение внешнеполитического ведомства выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По мнению сотрудников министерства, закон о предельных расходах Штатов на национальную оборону в 2019 финансовом году фактически утверждает курс на укрепление доминирующей роли Вашингтона в мире при помощи силы. Захарова сообщила об этом на брифинге, передает РИА "Новости".

Напомним, в минувший понедельник президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, в котором, в частности, содержатся антироссийские меры.