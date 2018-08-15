МИД РФ: Действие Америки в отношении Бутиной недопустимы

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что действия Соединённых Штат в отношении россиянки Марии Бутиной являются недопустимыми.

«Создается впечатление, что, стараясь максимально осложнить жизнь россиянки, в Вашингтоне хотели бы просто заставить ее такими методами сотрудничать со следствием», - сказала Захарова. По её мнению, правительству США стоит прекратить против Бутиной уголовное преследование, которое «основывается на безосновательных обвинениях». Дипломат также отметила, что Марии следует оказать полную медицинскую помощь, передают РИА Новости.

Напомним, что Марию Бутину обвиняют в работе в качестве иностранного агента. Ей пригрозили до 15 лет лишения свободы.