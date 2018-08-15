Президент Венесуэлы планирует повысить цены на топливо до мирового уровня
15 августа 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Венесуэлы планирует повысить цены на топливо до уровня мировых, чтобы бороться с контрабандой бензина. По словам президента Николаса Мадуро, из-за неё страна теряет около $18 млрд в год.
«Топливо необходимо продавать по мировым ценам, чтобы остановить контрабанду в Колумбию и в страны Карибского бассейна», - сказал президент боливарианской республики.
Венесуэла продаёт жителям страны бензин по очень низким ценам. Так, за $1 водитель среднего автомобиля может заправить бак около 720 раз, передают "Известия".
По словам Мадуро, при помощи таких мер, проблема с незаконным вывозом топлива решится самостоятельно.
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