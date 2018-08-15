Президент Венесуэлы планирует повысить цены на топливо до мирового уровня

Правительство Венесуэлы планирует повысить цены на топливо до уровня мировых, чтобы бороться с контрабандой бензина. По словам президента Николаса Мадуро, из-за неё страна теряет около $18 млрд в год.

«Топливо необходимо продавать по мировым ценам, чтобы остановить контрабанду в Колумбию и в страны Карибского бассейна», - сказал президент боливарианской республики.

Венесуэла продаёт жителям страны бензин по очень низким ценам. Так, за $1 водитель среднего автомобиля может заправить бак около 720 раз, передают "Известия".

По словам Мадуро, при помощи таких мер, проблема с незаконным вывозом топлива решится самостоятельно.