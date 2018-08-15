При обрушении моста в Генуе россияне не пострадали

Граждан России среди погибших и пострадавших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе нет. Соответствующую информацию днем в среду, 15 августа, предоставили в генконсульстве РФ.

В диппредставительстве уточнили, что в настоящий момент спасатели продолжают изучать завалы, однако пока данных о пострадавших россиянах не поступало, передает РИА "Новости".

Напомним, конструкция рухнула в Генуе накануне днем. В момент случившегося на мосту находились около 30 автомобилей. Сейчас известно о 37 жертвах, среди которых трое несовершеннолетних. Причины страшного происшествия устанавливают специалисты.