Российский альпинист погиб в горах Киргизии

В горах Киргизии при восхождении погиб российский альпинист по имени Кирилл Воронков. Согласно последней информации, посольство РФ в Бишкеке к настоящему моменту подтвердило эти печальные данные.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела гражданина России на родину, уточнил представитель пресс-службы посольства Виктор Харченко.

Как отмечает РИА "Новости", 32-летний житель Екатеринбурга пытался пересечь перевал Южный Гаджир Алайского хребта, расположенный на высоте 3400 метров, однако погиб.

Известно, что спасатели ищут еще одного россиянина, который не выходит на связь с 12 августа.