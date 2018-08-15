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Ветеран разведки назвал приготовившиеся к расчленению Украины государства
15 августа 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
Украина окружена странами, которые готовы забрать себе территории, входящие в ее состав. Такое заявление сделал ветеран разведки соседнего государства Василий Богдан, говорится в заметке, опубликованной в блогосфере.
Генерал-лейтенант Богдан полагает, что планы расчленения Украины имеются у Венгрии, Румынии и Польши. По мнению военного, Варшава намерена вернуть себе Волынь, Будапешт – Закарпатье, а Бухарест – Бессарабию. Чтобы не допустить реализации этого сценария, Киев должен укреплять государственную границу по всему периметру, процитировал Богдана канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».
Накануне сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко спрогнозировал повторение «крымского сценария» в Закарпатской области. Ущемление прав проживающей там венгерской общины стало причиной конфликта между Киевом и Будапештом.
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