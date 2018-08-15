На месте обрушения моста в Генуе сейчас работают более 400 спасателей

В настоящий момент на месте обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя работают более 400 спасателей. Специалисты ищут под завалами тела погибших в результате страшного происшествия.

Глава национального корпуса пожарных Эммануэле Джисси подчеркнул, что минувшей ночью из-под обломков удалось достать еще три тела. Работа будет продолжаться до того момента, пока спасатели не найдут всех погибших, передает РИА "Новости".

Известно, что на месте обрушения моста сейчас находятся десять отрядов со специально обученными собаками. Особая техника разбирает огромные куски арматуры, чтобы специалисты могли пройти.

Напомним, при крушении конструкции погибли не менее 35 человек, в частности трое детей.