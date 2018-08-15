Штраф для компании-оператора рухнувшего в Генуе моста может составить €150 млн

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли сегодня заявил, что компанию-оператора, которая обслуживала обрушившийся в Генуе мост, может ожидать штраф в размере 150 миллионов евро.

Глава ведомства подчеркнул, что сначала все руководство Autostrade per l'Italia должно отправиться в отставку, поскольку в конструкции моста были выявлены крайне серьезные нарушения. Тонинелли отметил, что если предприятие не может самостоятельно управлять автомагистралями, то этим займется государство.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра, власти намерены провести проверку дорожных объектов, которые были построены в 60-е и 70-е годы XX века. Уточняется, что все виновные в случившемся будут наказаны.

Согласно последним данным, в результате обрушения моста в Генуе погибли не менее 35 человек.