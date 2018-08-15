В Кремле подтвердили, что Путин направил телеграмму Ким Чен Ыну

Утром в среду, 15 августа, в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну телеграмму. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что в письме, которое отправил глава РФ, содержатся поздравления с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Владимир Путин в телеграмме, направленной Ким Чен Ыну, подчеркнул, что готов встретиться с северокорейским коллегой в ближайшем будущем, чтобы поделиться мнениями о развитии двусторонних отношений и обсудить ключевые региональные вопросы.