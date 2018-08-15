Военный аналитик раскрыл детали реализуемой США стратегии «удушения» России

Власти Соединенных Штатов в настоящее время реализуют стратегию, направленную на «удушение» Российской Федерации. Об этом заявил отечественный военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам Кнутова, решение о заморозке сотрудничества с Москвой в рамках Договора по открытому небу было принято Вашингтоном в соответствии с данным агрессивным курсом. Также избранная руководством США стратегия предполагает аннулирование соглашений об ограничении ракет средней и малой дальности. Аналитик отметил, что отказ от договоренностей фактически прописан в новом военном бюджете Штатов.

Кроме того, эксперт обратил внимание на такой недружественный шаг американцев, как объявление о планах восстановить бывшую советскую базу в Прибалтике. Объект расположен на границе с Калининградской областью.

Москва должна противопоставить стратегии «удушения» свои новейшие технологии, полагает Юрий Кнутов. В качестве примеров таких разработок аналитик назвал лазеры «Пересвет» и крылатые ракеты с ядерной установкой, пишет сайт «Новороссия».