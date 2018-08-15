В центральной части Италии произошло землетрясение

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центр, в ночь на среду произошло землетрясение магнитудой 4,9 в центральной Италии. В провинции Кампобассо на Адриатическом побережье Апеннин находился эпицентр подземного толчка. Очаг залегал на глубине 10 километром.

По предварительным данным, к настоящему моменту информации о жертвах не поступало.

5 августа на индонезийском острове Ломбок произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. До этого был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате стихийного бедствия 436 человек пострадали.