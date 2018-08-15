Военные ВСУ пожаловались на устроивших им «адские ночи» ополченцев Донбасса

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в боестолкновениях с ополченцами Донбасса. Об этом говорится в полученной от ВСУ сводке, которую разместил в Facebook один из киевских фондов, оказывающих помощь армии.

В посте утверждается, что бойцы самопровозглашенной ДНР регулярно обстреливают позиции противника из окрестностей городов, контролируемых властями республики. Среди них Горловка, Докучаевск и Донецк. В понедельник несколько украинских военных получили ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Из сводки следует, что на момент ее публикации в ВСУ «активно готовились к очередной адской ночи».

Накануне сообщалось, что киевские силовики накрыли минометным огнем село Коминтерново и поселок Ленинское, расположенные в южной части ДНР. Украинские войска выпустили более ста снарядов.