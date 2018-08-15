Украинский политик: Власть Киева занимается «попрошайничеством»

В эфире телеканала NewsOne лидер политической партии «Основа» Андрей Николаенко выступил с заявлением, что украинские власти занимаются «попрошайничеством» у Международного валютного фонда (МВФ). По его мнению, они не имеют стратегии развития страны.

«Власть не имела и не имеет инвестиционной стратегии, стратегии развития, а у них только попрошайническая позиция. Просить кредиты и за счет этого удерживать экономику от дефолта и коллапса они вынуждены за счет жителей Украины», - сообщил политик. По словам Андрея Николаенко, за счет непопулярных методов украинские власти «пытаются удержаться в кресле» и загоняют жителей Украины в долговую яму, продолжая брать у МВФ кредиты

Политик также предупредил, что совсем скоро на территории Украины вырастут цены на газ из-за того, что киевским властям придётся гасить долг перед фондом.