К возможному катастрофическому извержению вулкана готовятся в Японии

Власти Японии готовятся к вероятному катастрофическому извержению вулкана на острове Кутиноэрабу. К настоящему моменту правительство страны создало кризисный штаб для решения потенциальной проблемы.

Ранее специалисты предупредили руководство Японии о возможности сильнейшего извержения на юго-западе страны. Не исключено, что активность вулкана может привести к катастрофам в районах, где проживают люди, сообщает в среду информационное агентство Киодо. Граждан просят быть крайне внимательными и осторожными.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков в настоящий момент располагается там же, где он был замечен при извержении в мае 2015 года. Предполагается, что вулкан может в ближайшее время усилить свою активность.