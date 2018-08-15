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К возможному катастрофическому извержению вулкана готовятся в Японии
15 августа 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Японии готовятся к вероятному катастрофическому извержению вулкана на острове Кутиноэрабу. К настоящему моменту правительство страны создало кризисный штаб для решения потенциальной проблемы.
Ранее специалисты предупредили руководство Японии о возможности сильнейшего извержения на юго-западе страны. Не исключено, что активность вулкана может привести к катастрофам в районах, где проживают люди, сообщает в среду информационное агентство Киодо. Граждан просят быть крайне внимательными и осторожными.
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