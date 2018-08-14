В США зебра заглянула в машину к туристам и получила угощение

Пара туристов, мужчина и женщина, катаясь во время сафари по заповеднику Fossil Rim в Техасе, получили незабываемые впечатления. В окно их машины заглянула улыбчивая зебра, и они покормили ее.

Зебра, ничуть не боящаяся автомобиля и людей в нем, подошла близко и заглянула в окно машины. Туристы восхитились отважным парнокопытным и предложили зебре угощение. Мужчина кормил зебру с рук, а женщина снимала происходящее на телефон, попутно осыпая зебру комплиментами.

Зебра же, словно понимая, что ей говорят что-то приятное, открывала пасть, показывая крупные зубы. То ли она таким образом демонстрировала свое дружелюбие, пытаясь улыбнуться, то ли показывала, что с такими зубами она сможет съесть еще много вкусняшек.