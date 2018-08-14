Эксперт прокомментировал законопроект США о новых санкциях против РФ

Политолог Михаил Синельников-Оришак прокомментировал опубликованный Конгрессом США законопроект о новых антироссийских санкциях, назвав эти недружественные меры в отношении РФ незаконными.

«Нет никаких санкций. Не надо легитимировать это слово, придавать ему некий юридизм. Санкции может вводить только Организация Объединенных Наций. Все остальное – недружественные меры одного государства против другого. Не может одна страна, исходя из своих внутренних предпочтений, наказывать другое государство. Этого нет ни в одном международном документе», - заявил политолог.

«Все эти меры – не новые, а очередные. Это все происходит в рамках того закона о противостоянии противникам Америки, который в прошлом году был принят и подписан Трампом. Любой законопроект претерпевает большие изменения, прежде чем стать законом. Поэтому не стоит уделять пристального внимания этому законопроекту, туда можно вписать все что угодно. Даже запретить Солнцу светить над Россией», - приводит мнение эксперта RT.