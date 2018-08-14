США обеспокоены поведением российского спутника-инспектора

Поведение российского спутника-инспектора, запущенного в октябре прошлого года, является ненормальным, заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет.

«В октябре прошлого года министерство обороны РФ запустило космический объект. Они классифицировали его как спутник-инспектор. Но его поведение на орбите было несоответствующим чему-либо виденному ранее. Это касается как инспекции на орбите, так и его способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая действия других российских спутников-инспекторов. Поведение того, что заявлено как спутник-инспектор, выглядит очень ненормальным. Мы обеспокоены этим, потому что не знаем, что это такое. У нас нет способа определить это», - заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет на конференции по разоружению в Женеве.

Представитель США на конференции также усомнилась в прозрачности космических операций и программ России, и призвала участников конференции сделать конкретные шаги по укреплению безопасности, стабильности и жизнеустойчивости космического пространства, милитаризация которого запрещена Международным договором о космосе от 1967 года, сообщает РИА Новости.