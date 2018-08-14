Эксперт прокомментировал заявление Турчинова о превосходстве украинских ракет
14 августа 2018, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими.
«Это конструкторское бюро, которое занимается производством противотанковых ракетных комплексов – одно из немногих оборонных предприятий на Украине, которое так или иначе еще работает. Господин Турчинов имеет в виду, что они еще могут хоть что-то собирать. Естественно, все их «новинки» - это разработки из советского прошлого. Но они их как бы по новой создают», - заявил эксперт.
Иван Коновалов также отметил, что украинской стороне нечем похвалиться касательно зарубежного спроса на украинское вооружение ввиду его полной неконкурентоспособности, «иначе бы они не выпрашивали у США Javelin».
«Украинская сторона буквально на днях закончила поставку в Таиланд всего 49 танков «Оплот», хотя контракт на них был заключен еще в 2011 году», - приводит слова эксперта RT.
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