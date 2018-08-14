Эксперт прокомментировал заявление Турчинова о превосходстве украинских ракет

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими. Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими

«Это конструкторское бюро, которое занимается производством противотанковых ракетных комплексов – одно из немногих оборонных предприятий на Украине, которое так или иначе еще работает. Господин Турчинов имеет в виду, что они еще могут хоть что-то собирать. Естественно, все их «новинки» - это разработки из советского прошлого. Но они их как бы по новой создают», - заявил эксперт.

Иван Коновалов также отметил, что украинской стороне нечем похвалиться касательно зарубежного спроса на украинское вооружение ввиду его полной неконкурентоспособности, «иначе бы они не выпрашивали у США Javelin».

«Украинская сторона буквально на днях закончила поставку в Таиланд всего 49 танков «Оплот», хотя контракт на них был заключен еще в 2011 году», - приводит слова эксперта RT.