В посольстве РФ заявили об отказе Британии обсуждать вопросы по делу Скрипалей

Британская сторона отказывается обсуждать какие-либо вопросы по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что британские власти в нарушение своих международных обязательств продолжают вести себя крайне неконструктивно. Британская сторона наотрез отказывается обсуждать с нами любые вопросы по делу Скрипалей», - сообщил пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Лондоне.

Представитель российского посольства в Великобритании также отметил, что местонахождение Сергея и Юлии Скрипалей до настоящего момента неизвестно российской стороне. К ним не допускают ни родственников, ни представителей российской стороны. Все это наводит на мысли о том, что их действительное состояние может не соответствовать тому, что заявляется официально британской стороной, сообщает RT.