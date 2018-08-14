Газопровод «Северный поток-2» получил все разрешения в России

Компания-оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщила, что получила все необходимые разрешения на строительство российского участка. Осталось получить разрешение Дании.

Последний документ с российской стороны был выдан Росприроднадзором. До этого соответствующее разрешение выдал Минстрой. Компания рассчитывает приступить к строительству российского подводного участка, длина которого составляет около 114 километров, в самое ближайшее время.

«Мы рады сообщить, что получили все необходимые разрешения для строительства в России. Это означает, что реализация проекта «Северный поток-2» идет по графику. Мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с вовлеченными странами, чтобы обеспечить его эффективную и своевременную реализацию», - сообщило руководство компании-оператора строительства.

На данный момент все вовлеченные страны, кроме Дании, уже выдали необходимые разрешения на строительство газопровода. Поскольку Дания затягивает с выдачей разрешений, компания подала заявку на строительство в обход ее территориальных вод, сообщает РИА Новости.