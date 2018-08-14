//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Рита, прости, что не рассказал тебе, отец Влада Соколовского об изменах сына
- Автор культовой саги "Игра Престолов" объяснил, почему он убивает главных героев
- Алла Пугачева пришла в магазин "то ли в костюме, то ли в пижаме"
- Водонаеву мучает вопрос, что 72-летний юморист делает в спальне с любовницей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Газопровод «Северный поток-2» получил все разрешения в России
14 августа 2018, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
Компания-оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщила, что получила все необходимые разрешения на строительство российского участка. Осталось получить разрешение Дании.
Последний документ с российской стороны был выдан Росприроднадзором. До этого соответствующее разрешение выдал Минстрой. Компания рассчитывает приступить к строительству российского подводного участка, длина которого составляет около 114 километров, в самое ближайшее время.
«Мы рады сообщить, что получили все необходимые разрешения для строительства в России. Это означает, что реализация проекта «Северный поток-2» идет по графику. Мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с вовлеченными странами, чтобы обеспечить его эффективную и своевременную реализацию», - сообщило руководство компании-оператора строительства.
На данный момент все вовлеченные страны, кроме Дании, уже выдали необходимые разрешения на строительство газопровода. Поскольку Дания затягивает с выдачей разрешений, компания подала заявку на строительство в обход ее территориальных вод, сообщает РИА Новости.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Политика
В Совфеде прокомментировали отказ США выполнять Договор по открытому небу
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Минтранс подготовился к прекращению Киевом ж/д сообщения с Россией
//Новости партнеров
//В мире
Эксперт прокомментировал заявление Турчинова о превосходстве украинских ракет
//В мире
Газопровод «Северный поток-2» получил все разрешения в России
Автор культовой саги "Игра Престолов" объяснил, почему он убивает главных героев
//Общество
Мошенник незаконно получил груз, предоставив липовые накладные
//Новости СМИ2
//В мире
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Италии
//Общество
Водитель не стал ждать пассажирку, у которой в автобусе сидел слепой ребенок
//Общество
Алла Пугачева пришла в магазин "то ли в костюме, то ли в пижаме"
//Новости Redtram
//В мире
Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против РФ
Фото парящего в небе Австралии пришельца опубликовали в Сети
//В мире
Эксперт прокомментировал решение Турции бойкотировать американскую электронику
//Общество
Патриарх Кирилл освятил мед и призвал молиться о суверенитете России
//Общество
Участок Филевской линии метро в выходные закроется на ремонт
//Армия
Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими
//В мире
На Украине вновь обвинили Россию в попытке украсть ее историю
//В мире
СМИ рассказали о новом конкуренте Тимошенко в борьбе за власть на Украине
Мы с Муратом друзья, любовница мужа Ани Лорак прокомментировала свою связь
В центре Петербурга обрушились строительные леса, пострадали люди
//Общество
Алексей Лысенков: Пляжи в Крыму забиты, отели переполнены- люди едут отдыхать
//Здоровье