Шесть стран ЕС согласились принять мигрантов с судна Aquarius

Шесть стран Европейского союза согласились принять у себя спасенных африканских мигрантов с судна «Аквариус», которому ранее Италия, Мальта и Испания отказали во входе в свои порты.

Сейчас «Аквариус», на борту которого находится 141 спасенный африканский беженец, дрейфует в международных водах Средиземного моря между Мальтой и Италией. После того, как и Мальта, и Италия запретили судну с мигрантами входить в свои порты, руководство неправительственной организации, занимающейся спасением беженцев, обратилось к лидерам стран ЕС с призывом найти какое-то решение.

Стало известно, что шесть стран Европейского союза откликнулись на этот призыв, согласившись принять у себя находящихся на судне беженцев, половина которых из Ливии, а остальные – из Эритреи и Сомали. Известно, что часть мигрантов примут Испания, Португалия и Франция, сообщают «Известия».