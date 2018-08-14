Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Италии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования итальянскому президенту Серджо Маттарелле в связи с трагическим инцидентом вблизи Генуи, где при обрушении моста погибли люди.

«Владимир Путин направил Президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что в портовом городе Генуя на севере Италии внезапно рухнул автомобильный мост. К настоящему моменту сообщается о 22 погибших. Спасатели извлекают выживших из-под завалов.