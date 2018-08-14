Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Италии
14 августа 2018, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования итальянскому президенту Серджо Маттарелле в связи с трагическим инцидентом вблизи Генуи, где при обрушении моста погибли люди.
«Владимир Путин направил Президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что в портовом городе Генуя на севере Италии внезапно рухнул автомобильный мост. К настоящему моменту сообщается о 22 погибших. Спасатели извлекают выживших из-под завалов.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес