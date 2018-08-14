Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против РФ

Конгресс США опубликовал законопроект, включающий в себя целый комплекс антироссийских мер. По заявлению его авторов, эти санкции должны стать самыми тяжелыми из когда-либо принятых.

Авторами документа под названием «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию» являются Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин (демократы), Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн (республиканцы). Законопроект предусматривает меры не только против российских чиновников, бизнесменов и политиков. Он включает также меры против компаний, связанных с российскими энергопроектами, санкции против российского государственного долга и запрет на выдачу американским компаниям лицензий на участие в проектах по добыче нефти в России.

О подготовке этого законопроекта американскими конгрессменами стало известно в начале августа. Эксперты отметили, что расплывчатые формулировки в документе могут привести, в том числе, к запрету на расчеты в долларах, что может болезненно сказаться на курсе рубля, сообщает РИА Новости.