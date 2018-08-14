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В Германии обнаружен редчайший черный стриж-альбинос

14 августа 2018, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии обнаружен редчайший черный стриж-альбинос
Фото: pixabay.com

Орнитологи немецкого Земельного союза защиты птиц обнаружили в Баварии уникальную особь черного стрижа. Исключительно редкий стриж-альбинос с красными глазами обнаружен в этом районе впервые.

Птенец был обнаружен орнитологами неподалеку от Нюрнберга во время проверки гнезд обитающей здесь колонии стрижей. С тех пор как стрижи заселили эту территорию 34 года назад, альбинос был обнаружен впервые.

Эксперты затрудняются оценить шансы птенца на выживание. Они уточняют, что альбинизм – это наследственное заболевание, при котором в организме не вырабатывается меланин, придающий цвет. Белое оперение птицы демаскирует ее, красные глаза более чувствительны к солнечному свету. Все это снижает шансы птицы на успешную охоту за пропитанием и защиту от хищников.

Ранее в Германии стриж-альбинос был обнаружен всего дважды – в федеральных землях Гессен и Шлезвиг-Гольштейн. В Баварии это первый случай, сообщает ТАСС.

 

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