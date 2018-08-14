Эксперт прокомментировал решение Турции бойкотировать американскую электронику

Руководитель Центра трансатлантических исследований Анна Глазова прокомментировала решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана бойкотировать электронику американского производства. Турция намерена бойкотировать американскую электронику

«Решение турецкой стороны было ожидаемым. На протяжении последних дней Эрдоган неоднократно заявлял, что США наносят Турции удар в спину. Действия Штатов действительно направлены против союзника по НАТО – Турции. Они довольно болезненно ударили по турецкой экономике. С точки зрения руководства Турции, действия США абсолютно неправомерны. Они являются элементом экономического шантажа», - сказала Анна Глазова.

Эксперт считает, что самостоятельно Турция не в состоянии нанести болезненный ответ американской экономике. Поэтому, на ее взгляд, самым правильным решением будет проработка коллективного ответа на действия США теми странами, которым американское руководство объявило экономическую войну. Например, страны могут полностью вывести свои активы из экономики Соединенных Штатов и перейти на расчеты в национальных валютах, чтобы отказаться от использования доллара, передает RT.