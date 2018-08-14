На Украине разоблачили ложь штаба ВСУ о высоких потерях ополченцев Донбасса

Украинские блогеры и волонтеры разоблачили лживые заявления штаба Вооруженных сил страны о высоких потерях защитников Донбасса. Об этом сообщил Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии ДНР.

Представитель самопровозглашенного государства отметил на брифинге для журналистов, что в сводках штаба ВСУ рассказывается о десятках ополченцев, которые якобы гибнут в зоне боевых действий каждый день. Киевское командование идет на такие преувеличения, чтобы «списать свой непрофессионализм и безответственность», полагает Безсонов.

При этом украинская общественность сообщениям военных не верит. По словам собеседника СМИ, блогеры и волонтеры, оказывающие помощь ВСУ, публично критикуют их за распространение не соответствующей действительности информации.

Ранее киевский волонтер назвала сроки разгрома армии Украины в случае возобновления полномасштабной войны в Донбассе.