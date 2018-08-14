На Украине вновь обвинили Россию в попытке украсть ее историю

Россия пытается «приватизировать» украинскую историю вместо того, чтобы искать «собственные корни», заявил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

«Мы видим планомерные попытки России приватизировать историю. Киевская Русь, Владимир, Крещение, Вторая мировая война. Этим попыткам уже сотни лет. Россия начиналась как империя именно с этого. Она строила свою идентичность через украденную часть украинской истории вместо того, чтобы искать собственные корни», - заявил Вятрович в интервью.

Вятрович также высказался, что украинцы должны повышать свою историческую осведомленность для того, чтобы Украина могла защитить свою историю от планомерных попыток России ее украсть и присвоить, сообщает РИА Новости.