В Генуе рухнул автомобильный мост, есть погибшие

В портовом городе Генуя на севере Италии во вторник, 14 августа, рухнул автомобильный мост. Согласно последней информации осведомленных источников, жертвами обрушения конструкции стали семь человек.

Глава службы скорой помощи итальянского города Франческо Бермано подчеркнул, что масштабы трагедии являются "эпохальными". Как отмечает агентство Adnkronos, многие якобы погибли непосредственно из-за падения с моста, а другие не смогли выбраться из-под завалов. Ранее в СМИ появились сообщения о "десятках погибших". Известно, что не менее двадцати машин получили различные повреждения.

Уточняется, что конструкция рухнула внезапно. В настоящий момент у моста полностью отсутствует целый пролет, длина которого достигает 100 метров.

Публикация от vigilidelfuoco_page (@vigilidelfuoco_page)14 Авг 2018 в 3:17 PDT