Карантин введен на севере Китая из-за вспышки сибирской язвы
14 августа 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Вспышка сибирской язвы у крупного рогатого скота зафиксирована в северной части Китая. Согласно последней информации власти городского округа Тунляо ввели карантин в деревне под названием Шэньли.
К настоящему моменту шестнадцать человек были помещены в карантин, поскольку у них заметили признаки заражения, а еще 66 граждан, вступавших с ними в контакт находятся под домашним карантином, передает РИА "Новости".
Отмечается, что вспышка сибирской язвы была выявлена на севере страны еще 7 августа, когда в деревне внезапно начал погибать крупный рогатый скот. Специалисты провели тщательный анализ и выяснили, что от вируса скончались не менее девяти животных.
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