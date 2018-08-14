Карантин введен на севере Китая из-за вспышки сибирской язвы

Вспышка сибирской язвы у крупного рогатого скота зафиксирована в северной части Китая. Согласно последней информации власти городского округа Тунляо ввели карантин в деревне под названием Шэньли.

К настоящему моменту шестнадцать человек были помещены в карантин, поскольку у них заметили признаки заражения, а еще 66 граждан, вступавших с ними в контакт находятся под домашним карантином, передает РИА "Новости".

Отмечается, что вспышка сибирской язвы была выявлена на севере страны еще 7 августа, когда в деревне внезапно начал погибать крупный рогатый скот. Специалисты провели тщательный анализ и выяснили, что от вируса скончались не менее девяти животных.