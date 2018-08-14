В Канаде наблюдаются сильные лесные пожары

Как стало известно, жителей запада Канады эвакуируют из-за лесных пожаров. Также в безопасные районы вывезены жители почти 1,2 тысячи домов.

Как сообщает NEWS.ru, ранее в Канаде уже было замечено более 140 новых очагов пожаров после сильной грозы.

Заметим, что общее число лесных пожаров в регионе приближается к 600. За прошлые выходные из-за гроз в провинции случилось около 150 новых очагов стихии.