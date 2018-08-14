СМИ рассказали о новом конкуренте Тимошенко в борьбе за власть на Украине

Виктор Медведчук возвращается в украинскую политику. Это может привести к ослаблению позиций лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, занимающей первые строчки предвыборных рейтингов, пишут СМИ.

«Независимая газета» отмечает, что за последнее время Медведчук стал фигурантом нескольких громких историй. Одна из них связана с супругой политика, популярной телеведущей Оксаной Марченко.

Марченко была приглашена в проект «Танцы со звездами», который готовится каналом «1+1». Это вызвало протест сотрудников телекомпании. Они обнародовали заявление, в котором утверждается, что лица, находящиеся в близких отношениях с Владимиром Путиным, не могут быть ведущими на украинском канале. Ранее Марченко подтвердила, что президент РФ является крестным отцом ее дочери Дарьи.

Некоторые украинские эксперты допускают, что настоящей причиной скандалов, возникших вокруг Виктора Медведчука, является его намерение присоединиться к команде партии «За жизнь» Вадима Рабиновича. Политика пригласили возглавить «российское направление», ожидается, что он предложит программу нормализации отношений с соседним государством.

Медведчук не скрывает, что имеет давние связи в РФ, говорится в процитированном материале. Так, в прошлом году политик подтвердил в разговоре с журналистами, что часто бывает в России и иногда встречается с Владимиром Путиным. По словам Медведчука, данные встречи «продиктованы интересами Украины».

В настоящее время на фоне возвращения Виктора Медведчука в политику в Киеве звучит много заявлений о том, что «пророссийский лагерь собирает силы в кулак». За кулисами обращают внимание, что кум Владимира Путина может ослабить позиции лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которую называют главным претендентом на победу на выборах президента 2019 года.