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Киевский волонтер назвала срок разгрома ВСУ после возобновления войны в Донбассе
14 августа 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
В случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе Вооруженные силы Украины смогут продержаться не более двух недель. Такой прогноз сделала Диана Макарова, волонтер одного из киевских фондов, помогающих армии страны.
Макарова рассказала, что уровень материального обеспечения ВСУ не позволяет им рассчитывать на успех в длительном противостоянии с ополченцами. В качестве примера волонтер привела ситуацию с запчастями, необходимыми для устаревшей украинской военной техники. По словам Макаровой, запчастей нет, потому что их разворовали.
Если обстановка в зоне конфликта обострится, армия сможет продержаться не больше двух недель, после чего ее ждет разгром, процитировал добровольца канал «Макаренко» в «Яндекс. Дзен».
Ранее во вторник сообщалось, что в Донбассе нашли признаки еще одной гражданской войны.
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